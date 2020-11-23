العراق يسجل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء اليوم الاثنين- أن هناك 2202 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 467 ألفًا و654 حالة تعافى أى بنسبة 87%.. بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع المجموع الكلى لحالات الوفاة إلى 11 ألفًا و996 حالة فى عموم العراق.

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