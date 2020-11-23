قالت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، إن لقاحات COVID-19 ستكون مجانية لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المملكة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وذكرت قناة إخبارية على "تويتر" أن الوزارة قالت إنها تأمل في الحصول على لقاحات كافية لتغطية 70٪ من سكان البلاد بنهاية عام 2021.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 355,258، فيما بلغ عد الوفيات جراء المرض في البلاد 5,780، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات انتشار الوباء عالميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية: لقاحات كورونا ستكون مجانية للجميع في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.