الصحة السعودية: لقاحات كورونا ستكون مجانية للجميع في المملكة 

قالت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، إن لقاحات COVID-19 ستكون مجانية لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المملكة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وذكرت قناة إخبارية على "تويتر" أن الوزارة قالت إنها تأمل في الحصول على لقاحات كافية لتغطية 70٪ من سكان البلاد بنهاية عام 2021.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 355,258، فيما بلغ عد الوفيات جراء المرض في البلاد 5,780، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات انتشار الوباء عالميا.