تونس.. القبض على إرهابي يشتبه في تورطه بتفجير حافلة الأمن الرئاسي عام...

ألقت فرق الحرس الوطني في تطاوين بتونس، القبض مؤخرا، على إرهابي خطير هارب وصادرة في شأنه أحكام بالسجن، يشتبه بتورطه في عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي عام 2015.
"داعش" يتبنى تفجير حافلة الأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية
وأشارت مصادر أمنية مطلعة، إلى إحالة المشتبه به إلى قاضي مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات في شأنه.
يذكر أن الحادث وقع في نوفمبر عام 2015، عندما استهدف تفجير إرهابي حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي بتونس العاصمة، وراح ضحيته 12 عنصرا، وأعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عنه في وقت لاحق.
ونشر "داعش" حينها على صفحات التواصل الاجتماعي، بيانا قال فيه، إن "انتحاريا يدعى أبو عبد الله التونسي تمكن من الولوج في حافلة تقل بعض عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، وعندما وصل إلى هدفه فجر حزامه الناسف".
كما نشر التنظيم صورة الانتحاري التونسي، وهو يرتدي حزاما ناسفا قبل تنفيذ العملية.
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