طيران الإمارات.. أول شركة عربية تمنح تغطية تأمينية للمسافرين على رحلاتها

جدة - نرمين السيد - ومن شأن هذه المبادرة، الأولى من نوعها فى صناعة التأمين على الطيران والسفر، بالترافق مع تغطية "كوفيد-19" الحالية، إضفاء مزيد من الثقة على السفر الدولى.

وتوفر طيران الإمارات هذه التغطية المقدمة عبر "إيه آى جى للسفر AIG Travel" من دون أى تكلفة إضافية لعملائها، وهى مصممة لمنح جميع ركاب طيران الإمارات عرضاً فريداً للسفر براحة بال تامة مع عدم الخشية من أى مخاطر أو متاعب غير متوقعة.

ويسرى تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر وتغطية "كوفيد-19" تلقائياً على جميع تذاكر طيران الإمارات التى تُشترى اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2020، ويغطى أيضاً المسافرين على رحلات طيران الإمارات التى تشغلها ناقلات أخرى بموجب اتفاقيات الرمز المشترك إذا كان رقم التذكرة يبدأ بـ 176.

وأعرب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذى لطيران الإمارات والمجموعة، عن سعادته البالغة بتحقيق ريادة جديدة من خلال توفير هذه التغطية التأمينية الشاملة على السفر بالإضافة إلى تغطية "كوفيد-19" الحالية.

وقال: "أصبحت طيران الإمارات فى يوليو أول ناقلة فى العالم تقدم تغطية عالمية مجانية لفيروس "كوفيد-19"، ولقيت مبادرتنا منذ ذلك الحين استجابة مشجعة للغاية فى أوساط عملائنا، وقد واصلنا النظر فى كيفية تقديم عروض أفضل لعملائنا بدلاً من الاكتفاء بما حققناه".

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قائلاً: "نشهد الآن إقبالاً قوياً على السفر فى جميع أنحاء العالم، وخصوصاً فى موسم عطلة الشتاء حيث يبحث الناس عن بقاع دافئة ووجهات عائلية مثل دبى.. وقد أردنا من خلال التغطية الجديدة لمختلف مخاطر السفر أن نمنح عملاءنا مزيداً من الثقة في تخطيط سفرهم هذا الشتاء وامتداداً إلى العام المقبل".

وسوف يتمتع عملاء طيران الإمارات عند سفرهم إلى أى وجهة وفى أى درجة، بتغطية واسعة تشمل: المصاريف الطبية الطارئة خارج بلدانهم والإخلاء الطبى فى حالات الطوارئ، بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار أميركى، شاملةً "كوفيد-19" (عند الإصابة أثناء السفر) وحالات الطوارئ الطبية الأخرى أثناء السفر، وإلغاء الرحلة حتى 7500 دولار أميركى، للتكاليف غير القابلة للاسترداد إذا كان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد في الأحكام والشروط) غير قادر على السفر لتشخيصه بفيروس "كوفيد-19" قبل تاريخ المغادرة المقرر للرحلة، أو لأسباب محددة مماثلة لمنتجات تغطية السفر الشاملة الأخرى.

وتشمل التغطية: إلغاء الرحلة أو عدم اكتمالها حتى 7500 دولار أميركى، إذا تم تمديد العام الدراسى بسبب "كوفيد-19" إلى ما بعد تاريخ المغادرة المحدد، وكان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد فى الأحكام والشروط) مدرساً بدوام كامل أو موظفاً بدوام كامل أو طالباً فىالمرحلة الابتدائية أو الثانوية، وعدم اكتمال الرحلة حتى 7500 دولار أميركى، لتكاليف الرحلة غير القابلة للاسترداد والتكاليف الإضافية للعودة إلى بلد الإقامة، إذا كان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد فى الأحكام والشروط) يعانى من مرض خطير، مثل الإصابة بـ"كوفيد-19" أثناء السفر فى الخارج، وكذلك عدم السماح بالسفر، بمبلغ يصل إلى 7500 دولار أميركى إذا لم يجتز المسافر اختبار "كوفيد-19" أو الفحص الطبى فى المطار ومنع من الالتحاق برحلته.

وتضمنت: 150 دولاراً أميركياً عن كل يوم للشخص الواحد، ولمدة تصل إلى 14 يوماً متتالياً، إذا كانت نتيجة اختبار "كوفيد-19" للمسافر خارج بلد إقامته إيجابية، وإذا وضع على غير توقع فى حجر صحى إلزامى خارج بلد إقامته من قبل جهة حكومية.