الصحة السعودية : توفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين مجانا

وأكد الدكتور عبدالله عسيرى، فى حديثه لبرنامج «عين الخامسة» على قناة «الإخبارية» اليوم الاثنين، أنه سيتم توفير اللقاح للجميع بدون حواجز أو فوارق، وفقا لما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فى افتتاح القمة التى اختتمت بها مجموعة العشرين أعمالها هذا العام.
وأوضح عسيرى "أنشئت على المستوى العالمى سلة لقاحات تسمى منشأة كوفاكس، وكل اللقاحات التى تجتاز المرحلة الثالثة من الاختبارات الإكلينيكية ويثبت أنها فعالة وآمنة ستدخل فى هذه السلة، وسيتم إنتاجها بكميات كبيرة جدا، ثم يتم بعد ذلك التنسيق لتوزيعها على العالم بدءا بالدول الأكثر تضررا، لذلك من أهم الأهداف التى وضعتها مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة دعم الوصول الشامل والعادل للقاحات وأدوات التشخيص والعلاج".
وشدد على أن الهدف هو الوصول الشامل للقاحات إلى كل الدول فى العالم بغض النظر عن مستوى الدخل الاقتصادى، مع عدم الأخذ فى الاعتبار الدولة التى طورت أو أنشأت اللقاح، بل يؤخذ فى الاعتبار وصول اللقاحات للجميع بشكل متساوٍ وعادل.
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