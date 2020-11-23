ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولارسجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعاً خلال التعاملات الأمريكية اليوم الإثنين، مع زيادة التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا والتفاؤل إزاء احتمال توزيع لقاح مضاد في العام القادم.

وتحسن الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة للمعدن الأصفر، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1873.51 دولار للأوقية (الأونصة)، و لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1871.70 دولار.

وشهدت المعاملات الصباحية أيضًا، ارتفاع أسعار الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.25 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 946.43 دولار للأوقية، كما ربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2339.56 دولار.