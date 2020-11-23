انخفاض الذهب لأدنى مستوى في 4 أشهر
انخفضت أسعار الذهب حوالي 2 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، أثناء تعاملات مساء اليوم الاثنين بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ الـ21 من يوليو، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 في المائة عند 1836.71 دولار في الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 في المائة إلى 1833.30 دولار للأوقية.
وعزز التفاؤل بتقدم لقاحات (كوفيد-19) الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول عالية المخاطر.
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