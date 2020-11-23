حريق بمحطة وقود فى السعودية نتيجة اعتداء إرھابى بمقذوف

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة إنه "عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب فى نشوب حريق فى خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة بمقذوف".

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر فى الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التى تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً فى جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابى على المنشآت النفطية فى بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمى.

وكرر المصدر تأكيد المملكة على أھمية التصدى لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية، والجھات التى تقف خلفه.