التحالف العربي: الحوثيون متورطون في حريق خزان الوقود في جدة 

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أنه "ثبت تورط الحوثيين في حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة" السعودية.

التحالف العربي: الحوثيون متورطون في حريق خزان الوقود في جدةالسعودية: نشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة نتيجة إعتداء إرهابي

وشدد المالكي على أن "الاعتداء الإرهابي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف أمن الطاقة العالمي"، مؤكدا أن "التحالف يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وسيتم محاسبة من خططوا ونفذوا هذه الهجمات".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.