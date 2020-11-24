وزير الصحة الأردنى : توفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين مجانا

جدة - نرمين السيد - وقال عبيدات -خلال مؤتمر صحفى عُقد فى مقر رئاسة الوزراء اليوم الاثنين- إن هناك خطة وطنية متكاملة لتطعيم الفئات التى تحتاج للقاح كورونا وضمان عدم خسارة أى جرعة، مشيرًا إلى أن إعطاء 20% من المواطنين لقاح الفيروس -الذى لن يكون إجباريًا- سيحمى المجتمع.

وأوضح عبيدات -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا- أن الوضع الوبائى فى الأردن ما زال دقيقًا، ويستدعى الالتزام بكافة إجراءات السلامة، خاصة ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، مشيرًا إلى أن نسبة الأسرّة المخصّصة لمرضى كورونا ما زالت تستوعب الحالات التى تتطلّب العلاج داخل المستشفيات وهى مقبولة، والعمل جارٍ على زيادة أعداد الأسرة، معتبرًا أن الثبات فى عدد الحالات خلال الأسبوع الماضى مؤشر جيد.

ولفت وزير الصحة الأردنى إلى أن الوزارة حدثت البروتوكول العلاجى والذى يشمل مضادات الفيروسات وغيرها حسب التوصيات العالمية.

من جهته، قال مسؤول ملف كورونا فى وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة إن انخفاض نسبة العيّنات الإيجابيّة إلى ما دون 20% يدل على ثبات المنحنى الوبائى، خاصة مع تقارب عدد حالات الدخول إلى المستشفيات مع حالات الخروج منها، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال فى أسرّة العزل العادية حوالى 43%، وإلى خضوع 2000 مواطن للعلاج.