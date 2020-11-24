أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية سعودية

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، إن أبو الغيط يعتبر هذا العمل ارهابياً ومداناً ومرفوضاً بكل المقاييس، مضيفاً أن استمرار مثل تلك العمليات الإرهابية من جانب تلك الميليشيات يعد أمراً مستهجناً، خاصة فى ضوء المساعى السياسية، التى يحاول المجتمع الدولى بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها من أجل انهاء الأزمة اليمنية، على أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه.

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