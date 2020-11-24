المحجوب : لجنة 5+5 العسكرية الليبية توصلت لاتفاق بشأن تبادل الأسرى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى، اليوم الاثنين، إن لجنة "5+5" العسكرية الليبية، رفعت توصياتها لمجلس الأمن، لإصدار قرار بها، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت على عمليات التبادل بشكل مؤكد، فيما تتبقى الترتيبات فقط.





وأضاف المحجوب، أن اللجنة بحثت تبادل الأسرى، وأنها تعمل على الترتيبات الخاصة لتبادل الأسرى فى أقرب وقت بعد انتهاء الترتيبات التى اتفق عليها، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك". وأشار المحجوب إلى أن ما صدر عن اجتماعات اللجنة يحال إلى مجلس الأمن، وأن حكومة الوفاق ملزمة بتنفيذ الاتفاق رغم اعتراض بعض الميليشيات. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسى الليبى عبر الاتصال المرئى، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ستيفانى وليامز وفريق البعثة.

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