الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابى على منشآت نفطية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الهجوم الصاروخى على منشآت أرامكو النفطية، وأكد أن الهجمات التى تستهدف الأهداف المدنية والبنية التحتية تنتهك القانون الإنسانى الدولى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال مصدر مسئول فى وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الإثنين، بأن انفجار قد تسبب فى نشوب حريق فى خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابى بمقذوف. وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر فى الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

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