ملك الأردن يبحث مع بايدن العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الإثنين، فى اتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، جملة ملفات هامة على رأسها العلاقات الثنائية، وجائحة كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".





وأشار بيان صدر عن الديوان الملكى إلى أن "الملك عبد الله الثانى بحث مع بايدن علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، وأطر توسيعها". وأضاف: "أعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع المرشح الديمقراطى لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والبناء عليها لتوسيع التعاون فى مختلف المجالات، وبما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة". وتابع: "أكد الملك عبد الله الثانى، على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما فى ذلك تداعيات وباء كورونا المستجد، وسبل مكافحته".

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