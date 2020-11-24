خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 650 إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، جرى تسليم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

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