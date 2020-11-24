أرامكو: العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية بجدة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول فى شركة أرامكو السعودية، إن الصهريج الذى تضرر فى محطة التوزيع فى جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن، مضيفا أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية.





وتابع المصدر، وفقا لوكالة "رويترز" أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين ورجال الإطفاء استجابوا فورا وأخمدوا الحريق فى 40 دقيقة. وكان مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن مساء أمس الإثنين، بأن انفجار قد تسبب فى نشوب حريق فى خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابى بمقذوف. وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر فى الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

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