نتنياهو: سأزور البحرين قريبا بناء على دعوة ولى العهد

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اتصالاً هاتفياً مع ولى العهد البحرينى، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين إسرائيل ومملكة البحرين فى مختلف المجالات.





وقال نتنياهو، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه تمت دعوته خلال المكالمة الهاتفية لزيارة البحرين، مشيرا إلى أنه سيلبى الدعوة قريبا. جدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت رسمياً فى 15 سبتمبر الماضى، فى واشنطن برعاية الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اتفاقى سلام مع الإمارات والبحرين.

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