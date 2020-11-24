إصابات كورونا فى السودان تصل إلى 16.187 حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل حالتى وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم شفاء 53 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة إلى 1199 حالة، وإجمالى حالات الشفاء 9 آلاف و790 شخصا.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.