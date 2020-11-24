العراق يدين هجوم الحوثيين على منشأة جدة: تصعيد مرفوض

جدة - نرمين السيد - وكان مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، صرح بأنه وقع انفجار تسبب فى نشوب حريق فى خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابى بمقذوف. ونقلت وكالة "واس" السعودية عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث جراء ھذا الاعتداء إصابات أو خسائر فى الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

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