عاجل.. إحباط عملية إرهابية بـ تونس

جدة - نرمين السيد - قال محسن الدالى الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية، ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إنه تم إيقاف شخص بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة بشبهة التحضير للقيام بعملية إرهابية. وأضاف الدالى، وفقا لوكالة "رويترز"، أن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب تعهدت بتولى التحقيقات فى هذا الشأن.

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