الأمم المتحدة: اجتماع توحيد البرلمان الليبى بالمغرب خطوة إيجابية

جدة - نرمين السيد - وقالت البعثة، فى بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية، إن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحب بها.
وجددت البعثة دعمها لوحدة مجلس النواب، معربة عن أملها بأن يفى المجلس بتوقعات الشعب الليبى، لتنفيذ خارطة الطريق، التى اتفق عليها ملتقى الحوار السياسى الليبى، من أجل إجراء انتخابات وطنية فى 24 ديسمبر 2021.
وبدأ أمس، الاجتماع التشاورى لأعضاء مجلس النواب الليبى فى مدينة طنجة بمشاركة أكثر من 100 نائب من شرق وغرب وجنوب ليبيا، ويستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.
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