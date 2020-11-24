عاجل.. 30 قتيلا وجريحا فى صفوف فصائل تركيا بكمين شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان فى سوريا، اليوم الثلاثاء، سقوط 30 قتيلاً وجريحًا فى صفوف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا فى كمين بعين عيسى، حسبما جاء فى نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية.





وكان المرصد أشار فى وقت سابق من اليوم، إلى مقتل ما يعرف برئيس مخفر بزاعة فى مدينة الباب، شمال شرق سوريا، بعد انفجار سيارة ملغمة كان يستقلها، حيث أسفر الانفجار عن إصابة 13 شخصا بجراح متفاوتة، بعضهم فى حالة خطرة.

وأكد المرصد السورى، سماع دوى انفجار عنيف ضرب مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات "درع الفرات" بريف حلب الشمالى الشرقى، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت عند مفرق قباسين بالمدينة.