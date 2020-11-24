التحالف يعلن تدمير 5 ألغام زرعها “الحوثي” في البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيا #الحوثي في #البحر_الأحمر؛ مؤكدًا أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع “صدف”.
وأكد التحالف إزالة وتدمير نحو 163 لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيًّا؛ مبينًا أن الأعمال العدائية الحوثية المدعومة من #إيران تهدد الأمن البحري.
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