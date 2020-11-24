البرلمان العراقي يشكل لجنة للحوار بين بغداد وأربيل 

شكل مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، لجنة مؤقتة للحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وستكلف اللجنة وفقا لكتاب رسمي صادر عن مجلس النواب العراقي، بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام لسنة 2021.

واللجنة مكونة من النواب محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شويرد وفيصل العيساوي.

يذكر أن خلافات تشهدها العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم وكذلك الصادرات النفطية وبيعها من قبل الإقليم، حيث تتهم بغداد أربيل بعدم تسليمها عائدات بيع النفط.