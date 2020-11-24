تونس.. منحرف يسطو على سفارة فور خروجه من السجن 

تمكنت قوات الأمن بالمنزه الأول في تونس العاصمة يوم الاثنين، من القبض على منحرف حديث الخروج من السجن تورط الأسبوع الماضي في سرقة سفارة دولة إفريقية.
وأفاد مصدر أمني لإذاعة "موزاييك" المحلية بأن المتهم استولى على أجهزة إلكترونية مختلفة.
وأضاف أن قوات الأمن حجزت المسروقات وأعادتها إلى المسؤولين في السفارة.
وأكدت أنه تقرر الاحتفاظ بالمتهم على ذمة التحقيقات.
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