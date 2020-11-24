المرور يكشف كيفية استرداد مبلغ المخالفة حال قبول الاعتراض عليها

كشف المرور السعودي أن المخالفة المسددة يتم إعادتها لصاحبها في حال قبول الاعتراض، وعلى نفس الحساب المسددة منه. وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًّا، بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد».

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