الاتصالات تعلن عن توفر 5800 وظيفة شاغرة

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توفير أكثر من 5800 فرصة وظيفية بالقطاع الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذلك ضمن مبادرة مهارات المستقبل، وذلك خلال معرض توظيف افتراضي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وستتواجد بالمعرض الافتراضي العديد من الشركات الكبرى، منها شركات مدرجة في سوق الأسهم.
ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الباحثين والباحثات عن عمل إلى التسجيل في المعرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني ، استعداداً للمشاركة والتقديم على الوظائف الشاغرة.
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