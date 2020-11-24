شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت السرقة والنشل باستخدام الدراجات النارية

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه تعرض أحد المواطنين لحادثة نشل وسرقة من مستخدم دراجة نارية، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هوية الجاني والقبض عليه ضمن (9) أشخاص (مواطنين اثنين، وسبعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا السرقة والنشل باستخدام الدراجات النارية من خلال الترصد للمارة ومرتادي الأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب.
وأضاف الرائد الكريديس أن ذلك جاء في عددٍ من الأحياء بمدينة الرياض، وقدرت المسروقات بحوالي (33,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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