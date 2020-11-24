الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى خلال هجوم فاشل في الجوف

كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى خلال صد هجوم فاشل لعناصر الميليشيا شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.
وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني كسرت هجوماً شنته مجاميع تابعة للميليشيا الحوثية في اتجاه جبال دحيضه، الذي استعاده الجيش الوطني خلال الأسابيع الماضية، وأجبروها على التراجع بعد أن أوقعوا عدداً من أفرادها بين قتيل وجريح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وأضاف أن العديد من جثث عناصر الميليشيا لا تزال متناثرة في خطوط التماس بعد أن خلفها زملاؤهم وهربوا.
وبين المصدر أن الجيش الوطني استعاد عددًا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.
في سياق متصل، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.
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