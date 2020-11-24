بومبيو من الكويت : نعمل على حرمان إيران من الأسلحة والأموال

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على حرمان إيران من الأسلحة والأموال التى تستخدمها فى تمويل الأنشطة الإرهابية وزعزعة استقرار المنطقة.





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الكويتى أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء اليوم الثلاثاء، قال بومبيو إن أمريكا لديها علاقات قوية وتاريخية مع الكويت. وفى سياق حديثه، أشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أن جائحة كورونا عرقلت التجارة حول العالم، مضيفًا أن الحزب الشيوعى الصينى فشل فى تحذير العالم من الوباء. ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتى عن امتنان بلاده للالتزام الأمريكى بأمن المنطقة، مؤكدًا على أهمية المحافظة على استمرار الحوار الاستراتيجى مع واشنطن.

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