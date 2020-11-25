ترامبل يرشح محمد بن زايد لجائزة نوبل للسلام

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، رشح اللورد ترمبل، الشيخ محمد بن زايد وبنيامين نتنياهو للجائزة فى نسختها المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين.

وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة فى عام 1998 لجهوده فى إيجاد حل سلمى للصراع فى إيرلندا الشمالية، ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.

وتلقى معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، التى تم توقيعها فى سبتمبر الماضى، ترحيبا واسعا من العديد من الحكومات باعتبارها خطوة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.