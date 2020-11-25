قمة عشرينية بزعامة سعودية

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ,, وتأتي على قدر الكرام المكارمُ , مطلع من قصيدة للمتنبي تصف أهل العزم والمكارم في كل زمان ومكان استحظرها اليوم والعالم يعيش أصداء قمة العشرين , القمة الإستثنائيه في والوقت الإستثنائي بقيادة زعيم إستثنائي , فالإستثنائية كانت حاضرة في كل تفاصيل القمة تنظيماً وحضوراً وقيادةً غابت فيها المصافحات والتقاط الصور التذكارية وحضرت القرارات الجادة ومكانة السعودية في المحافل الدولية والقدرة الباهرة على استضافة القمم والمؤتمرات حتى في الظروف الإستثنائية والغير عادية .

على مدى يومين ماضيين اجتمع أباطرة الإقتصاد العالمي تقودهم الرياض يرسمون خارطة العالم اقتصادياً ويتصدون للمشاكل التي يواجهها العالم والتي تقف على رأسها جائحة كورونا وما سببتها من أزمات وركود اقتصادي وشلل في جميع الخدمات في واحدة من أعقد الأزمات في القرن الحالي , ولذلك ونحن نستقرء جلسات الحوار وتبعات كلمة الملك سلمان وما تلاه من البيان الختامي نستطيع ان نستخلص عدة أمور سعت المملكة لتحقيقها وهي وضع الحلول السريعة لهموم العالم ومشاكله التي يعاني منها والتخفيف من اثارها , وأيضا الحرص على تلبية توقعات وتطلعات الشعوب من هذه القمة كونها تضم الدول الأكبر اقتصاداً في العالم , وحرص المملكة على الوقوف بجانب الدول الفقيرة ومراعات أوضاعها الإقتصادية وحثت جميع دول العشرين على شطب ديونها للتخفيف عليها من آثار أزمة كورونا , واخيراً طالبت المملكة بتوزيع لقاح كورونا بطريقة عادلة على الدول ومراعات أوضاع الدول الفقيرة والأشد فقرا ,

ولهذا من الطبيعي ان نكون متفائلين بهذا الحضور وهذه الجدية في قيادة السعودية لهذه القمة كون المملكة سباقه في التأثير والعمل على محاربة الأزمات والفقر منذ عقود بداية من الأزمة الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية وإنقاذ الكويت من الإعتداء الصدامي الغاشم وإستضافة مسلمي بورما وحماية البحرين من دسائس ايران التخريبية والإستجابة لنداءات الشرعية اليمنية في مواجهة عميل الملالي الحوثي وغيرها من المواقف التي أهّلت السعودية لدورها الريادي في المنطقة والعالم , فكم نحن فخورين بهذا الوطن العظيم وهذه القيادة الحكيمة في الوقت الذي يعج فيه العالم بالأزمات والسعودية تقود مشروع جبار سينقلنا إلى مستقبل جديد وعصر جديد بقياده جديدة .