السعودية : إمدادات أرامكو لم تتأثر بالهجوم الإرهابى على جدة

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار وزير الطاقة السعودى فهد الطريف، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات أرامكو لعملائها لم تتأثر بالاعتداء الإرهابى الذى شنته ميليشيات الحوثى على محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال جدة.





وفى تصريحات لقناة "العربية"، قال الطريف إن المحطة استعادت عملياتها بعد وقت قصير من الاعتداء والعمليات فى محطة توزيع الوقود فى جدة، مؤكدًا أن العمليات تسير هناك بشكل طبيعى، إذ تمتلك المملكة شبكة إمدادات قوية مصممة بطريقة مرنة. وكانت قناة "العربية" أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنها رصدت الأضرار التى لحقت بأحد الخزانات من داخل محطة توزيع الوقود التابعة لأرامكو فى جدة، غرب المملكة، والتى ثبت تورط الميليشيات الحوثية فى الاعتداء عليها. ووقع الانفجار فى الرابعة فجرًا يوم أمس الإثنين، ما تسبب فى اندلاع حريق بخزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة، نتيجة هجوم بقذيفة حوثية.

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