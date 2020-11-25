البنك المركزي السعودي.. 3 أهداف لـ«النظام الجديد» بعد موافقة مجلس الوزراء

حدد نظام البنك المركزي السعودي، بعد تعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي؛ 3 أهداف تتصدَّرها المحافظة على الاستقرار النقدي، كما تضمَّنت أهداف البنك المركزي السعودي دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي.

وأكد نظام البنك المركزي السعودي أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية، واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، واضعًا إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

ووفقًا للنظام، تضمَّنت مهام البنك المركزي وصلاحياته (وضع وإدارة السياسة النقدية، وإصدار النقد، ومصرف الحكومة، وإدارة احتياطات النقد الأجنبي، ووضع وإدارة السياسات الاحترازية).

كما تضمنت المهام والصلاحيات (الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة، والرقابة والإشراف على منصات التقنيات المالية، ووضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية).

وصدرت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، على نظام البنك المركزي السعودي، الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، على أن يرتبط مباشرةً بالملك مع استمرار، تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري؛ وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.