المرور يوصي بـ 6 إجراءات لتعزيز سلامة الأطفال داخل المركبة

أوصت الإدارة العامة للمرور بتطبيق 6 إرشادات لتعزيز سلامة الأطفال داخل المركبات، منها التأكد من جلوسهم في المقاعد المخصصة لهم مع ربط حزام الأمان، وإقفال مفتاح النوافذ الخلفية.
وأشارت الإدارة إلى أن الإرشادات تضمنت أيضاً، عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة، والحرص على أن يكون مفتاح المركبة دائماً معك.
وأضافت أنه يجب التأكد من وضعية يد الطفل ورأسه عند فتح النوافذ وإغلاقها، وكذلك تعليم الأطفال عدم الوقوف على مسند باب الراكب.
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