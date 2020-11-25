«الشؤون البلدية» توجه بتركيب عدادات قياس استهلاك المياه على الآبار

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، الأمانات في المملكة بتركيب عدادات قياس استهلاك المياه على آبار منطقة الرف الرسوبي الموجودة في مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، وتبوك، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، والتي مقاس مضخاتها (4) بوصات أو أكبر، وفق المواصفات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي بحسب “عكاظ “، أن هذه الخطوة وفقاً لمتطلبات مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، وأضاف أنه يجب أن تكون بيانات جميع الآبار مدمجة على نسخة إلكترونية وموافاة وزارة البيئة والمياه بما يتم حيالها.
يأتي ذلك إشارة لخطاب وزارة المياه وفقاً للمادة العاشرة من نظام المياه والتي تنص على (للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعه في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة) .
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