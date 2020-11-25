مقتل 8 من الميليشيات الموالية لإيران فى القصف الإسرائيلى على سوريا

جدة - نرمين السيد - وكان المرصد أشار أمس الثلاثاء، إلى مقتل ما يعرف برئيس مخفر بزاعة فى مدينة الباب، شمال شرق سوريا، بعد انفجار سيارة ملغمة كان يستقلها، حيث أسفر الانفجار عن إصابة 13 شخصا بجراح متفاوتة، بعضهم فى حالة خطرة.

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