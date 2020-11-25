إسرائيل تغلق مجالها الجوي في الجولان

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم الأربعاء إن الحكومة الإسرائيلية، أمرت بإغلاق المجال الجوي في الجولان، بعد أحداث الليلة الماضية.

وأكدت الصحيفة، أنه تم إغلاق المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن أمام الرحلات الجوية على ارتفاع 5000 قدم، بعد الهجوم المنسوب إليها في الجولان الليلة الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع عدوان إسرائيلي على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة.

وأكد مراسل "سانا": أن العدوان الإسرائيلي يستهدف محيط جبل المانع بريف دمشق".

ونشر التليفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.

وأكد مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 23.50 من ليل الثلاثاء الأربعاء، قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات".

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية، الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ولكن الغارات أسفرت عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.