سوريا تسجل 74 إصابة بـ كورونا.. والإجمالى يصل إلى 7369 حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 385 حالة. وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى سوريا فى مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، فى حين تم تسجيل أول حالة وفاة فى نهاية الشهر ذاته.

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