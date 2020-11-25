بينها تركيا وليبيا.. الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطنى 13 دولة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومى، فأن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة، معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطنى 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن حظر التأشيرات يسرى كذلك على مواطنى الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "رويترز"، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطنى أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.