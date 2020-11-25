عاجل.. سماع دوى انفجار فى ريف إدلب

جدة - نرمين السيد - وكان المرصد السورى، رصد أمس الثلاثاء، دخول رتل جديد يتبع للقوات التركية نحو الأراضى السورية، حيث دخلت نحو 30 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودى مع لواء اسكندرون شمالى إدلب، واتجهت نحو النقاط التركية.

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