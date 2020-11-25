انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفض الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1805 دولارات للأونصة، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينيتش، والثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو الماضي عند 1800.01 دولار للأونصة.

في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1802.80 دولار للأونصة.

وصعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لـ(كوفيد-19).