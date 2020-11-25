“بن دعبش” يدشن حملة “الصلاة نور”

دشن رئيس مركز مربة عبدالعزيز بن دعبش بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير ورئيس بلدية مربة الفرعية علي مرعي الشهراني وعدد من مدراء الإدارات الحكومية بالمركز حملة “الصلاة نور” والتي تاتي للتذكير بالمحافظة على الصلاة وأهميتها كونها الركن الثاني من أركان الاسلام.
من جهته أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير الشيخ جابر الشهري أن إطلاق الحملة في مربة يأتي بعد أن دشنها مؤخرا الرئيس العام لرئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالي الدكتور عبدالرحمن المسند في كافة أرجاء الوطن وعلى صعيد منطقة عسير بين الشهري أن الحملة انطلقت في كافة محافظات ومراكز المنطقة بمباركة من أمير منطقة عسير تركي بن طلال حيث تحظى الحملة بمتابعة واهتمام سموه وأضاف نحن نعيش في مجتمع مسلم ويعي أهمية الصلاة كونه ركن الأسلام الثاني و طوق النجاة وأول مايسأل عنه المرء يوم القيامة ومن هذا المنطلق جاءت الحملة مذكرت بعظيم شعيرة الصلاة
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