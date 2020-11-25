التحالف العربي يؤكد إصابة سفينة تجارية جراء إحباط ”عمل إرهابي” في البحر...

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية تعرض سفينة تجارية لأضرار جراء إحباط "عمل إرهابي" دبرته جماعة الحوثيين اليمنية قبالة سواحل المملكة في البحر الأحمر اليوم الأربعاء.
وأعلن التحالف حسب قناة "الإخبارية"، عن "تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوب البحر الأحمر"، موضحا أن شظايا الزورق ألحقت أضرارا طفيفة بالسفينة التجارية المذكورة.
وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن تدبير "الأعمال العدائية التي تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية".
ويأتي ذلك عقب ورود تقارير عن تعرض ناقلة Agrari التي تبحر تحت علم مالطا وتشغلها شركة TMS Tankers ومقرها في اليونان، لانفجار لغم قبالة سواحل السعودية قرب حدود اليمن.
وجاء التفجير بعد هجوم صاروخي شنه الحوثيون مؤخرا على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" شمال جدة.
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