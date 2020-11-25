كاسك يا نصر

يخوض نادي النصر لقاءً مهماً ومصيرياً أمام غريمه التقليدي الهلال على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، ويعتبر هذا اللقاء مصيري بالنسبة للنصر وجماهيره ، حيث أن النصر يدخل هذا اللقاء وهو قد خسر المباراة الدورية التي جمعتهما الاثنين الماضي في الدوري السعودي ، ولا يملك في رصيده النقطي سوى 3 نقاط من خمس مباريات خاضها حتى الان.
لهذه الأسباب يسعى النصر بكل قواه لكسب المباراة ومصالحة جماهيره ، التي تُمني النفس أن يكون الفوز بالكأس إنطلاقاً لتحقيق مزيداً من الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب بالدوري .
في حين يدخل الهلال اللقاء وهو أفضل خاصة من الناحية النفسية ولا يعاني من ضغوط جماهيرية حيث أنه متصدر ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة ، وهو بطل الموسم الماضي ، وحقق آخر نسخة لدوري أبطال آسيا ، كما أنه كسب منافسه النصر قبل أيام في المباراة الدورية ، ويسعى لإضافة هذه البطولة للبطولات السابقة وأن يحقق الثلاثية .
ويتضح من المعطيات السابقة أن النصر أحوج للفوز بالكأس من الهلال فلمن تكون الغلبة للزعيم الهلالي أم النصر العالمي .
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