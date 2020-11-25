“‎الجمارك” تحبط تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

أحبطت ‏‎الجمارك السعودية محاولة تهريب كمية من الذهب بمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتفصيلاً، تم القبض على شخصين في صالة المطار بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، وبتفتيشهما وجد بحوزتهما 4609.7 جرامات من الذهب، استمرارًا للجهود في مجال مشاركة المخاطر وتبادل المعلومات لاستهداف المسافرين.

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