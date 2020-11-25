معهد المباحث العامة يفتح باب القبول لرتب جندي وعريف ورقيب للرجال

أعلن معهد المباحث العامة عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية برتب جندي وعريف ورقيب الشاغرة للرجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة اعتباراً من يوم السبت الموافق 13/ 4/ 1442 هـ حتى يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي: jobs.sa.

وبين المعهد الشروط الواجب توافرها للقبول؛ ومنها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه ووالداهم وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، ويكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية وألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية ويكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

واشترط المعهد أيضا ألا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب وأن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها ولا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم عن جيد ولا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

ونبه المعهد إلى أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة مؤكدا أنه يعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه موضحا أن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (sms).