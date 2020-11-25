السعودية.. ارتفاع الإصابات بـ كورونا إلى 356.067 والوفيات إلى 5.825

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 476 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 344.787 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5.825 حالة، بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.