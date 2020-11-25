مقتل فلسطينى برصاص إسرائيلى فى القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان، بحسب "سكاى نيوز"، "إن المشتبه به توجه بسيارته مسرعًا تجاه أحد عناصر حرس الحدود عند حاجز "الزعيم" الفاصل بين مدينة القدس ومستوطنة معالية أدوميم، فأطلق عناصر الحراسة النار عليه ونقل للعلاج الطبى فى مستشفى هداسا حيث أعلنت وفاته".

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا الحاجز مباشرة، وسط انتشار أمنى مكثف فى المكان.