وظائف هندسية وتقنية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

فتحت شركة التصنيع الوطنية باب التقديم على وظائف هندسية وتقنية بالرياض والجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
1- مخطط الكهرباء والأجهزة “الجبيل ” : ” بكالوريوس في ” الهندسة الميكانيكية ، هندسة الآلات ، الهندسة الكهربائية ” ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
2- أخصائي تخطيط أول ” الرياض ” : بكالوريوس في ” علوم الحاسب ” ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 10 / 4 / 1442 هـ الموافق 25 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــــــاو هنــــــــــا.
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